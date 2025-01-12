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Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncusu İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2020/2021 sezonundan itibaren çubuklu formamızı başarı ile terleten futbol takımımızın değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık daha sözleşme imzalanmıştır. Fenerbahçe'mizin hedefleri yolunda formamızın bir parçası olacağını memnuniyet ile duyurduğumuz oyuncumuza başarılarla dolu sezonlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşme yenileyen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 151 maça çıkarken 30 gol, 29 asistlik performans gösterdi.

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