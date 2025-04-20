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Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe-Kayserispor maçında görev alacak VAR hakemini açıkladı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu
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Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmalarında görev alacak VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) atamaları açıkladı.

Başakşehir - Gaziantep FK

Günün ilk maçında Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada VAR görevini İspanyol hakem Isidro Diaz de Mera Escuderos üstlenecek.

AVAR olarak ise Kerem Ersoy sahada olacak.

Rizespor - Eyüpspor

Rizespor ile Eyüpspor arasında oynanacak mücadelede Danimarkalı Jakob Kehlet VAR odasında yer alacak. Ona AVAR olarak Ogün Kamacı eşlik edecek.

Fenerbahçe - Kayserispor

Günün son maçında ise Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek. Bu önemli mücadelede Hollandalı Jeroen Manschot VAR hakemi olarak görev alacakken, İbrahim Çağlar Uyarcan AVAR olarak görev yapacak.

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