Fenerbahçe Lugano maçı canlı izle | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe Lugano canlı maç takibi Şampiyonlar Ligi'ni bekleyen milyonlarca Fenerbahçeli'nin gündeminde. Sarı Lacivertliler, Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde ilk resmi maçına bugün saat 21.30'da çıkacak. Takımın performansı ve kadronun uyumu merakla beklenirken maçın öneminin de büyük olması milyonlarca taraftarı ekran başına kilitleyecek. Peki Fenerbahçe maçı canlı olarak nereden izlenir, Fenerbahçe Lugano maçı şifresiz kanalda var mı? İşte FB şampiyonlar ligi canlı yayın bilgileri ve maç hakkında merak edilen tüm detaylar...

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Şampiyonlar ligi maçı canlı yayın bilgisi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Sarı Lacivertliler devler ligine 2. ön eleme turundan başlıyor. Bu sezonki ilk resmi maçına da Lugano karşısında çıkıyor. Bugün ve 30 Temmuz'daki rövanş karşılaşmalarında alınacak avantajlı skor ile Fenerbahçe'nin bir sonraki rakibi ise Fransa'dan Lille takımı olacak.

Sezon başında Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin gibi önemli oyuncuları kadrosuna katab Fenerbahçe, Mourinho ile birlikte lig şampiyonluğu hasretine son vermeyi ve Avrupa'da başarılı olmayı amaçlıyor. Peki Lugano - Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçını şifresiz veren kanallar…

FENERBAHÇE LUGANO ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ

Bu alan NTVspor.net sitesinden alınmıştır.

Lugano - Fenerbahçe mücadelesi Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın birçok ülkesinden canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk karşılaşması Hırvatistan, Slovenya, İsviçre gibi ülkelerden ekranlara gelecek.

sportdigital LIVE, SRF Play, RSI La 2, SRF zwei, RTS 2 ve RTS Sport kanalları maçı canlı olarak yayınlayacak.

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynayacağı ilk maçın Türkiye’deki yayın hakları D Smart’ta bulunuyor. Lugano - Fenerbahçe mücadelesi ülkemizde sadece 23 Temmuz Salı günü saat 21.30’da D - Smart ve D-Smart GO ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

D SMART GO NASIL İZLENİR?

FC Lugano Fenerbahçe maçını izlemek için D Smart Go'nun yıllık 179 ila 199 lira arasından değişen üyelik paketlerinden birine sahip olmak gerekiyor.

D SMART GO CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

D-Smart platformu bünyesinde yayın hayatına devam eden spor içerikli tematik bir kanal olan Spor Smart, HD görüntü kalitesinde yayın yapıyor.

D Smart 77. kanalda yer alan Spor Smart'ta ekrana gelen yayınları izlemeyebilmek için D Smart ya da D Smart Go abonesi olmanız gerekiyor.

D Smart'ın HD kalitesiyle sunduğu ayda 19,90 TL'den başlayan zengin içerikli TV paketlerine abone olmak için www.dsmart.com.tr adresini ziyaret edebilir, 0850 266 00 00 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir veya size en yakın D-Smart bayisine uğrayabilirsiniz.

GALATASARAY'DA TRANSFER YOK

Galatasaray yönetimi, sezon öncesinde transferlerin kampa yetişeceğine söz vermişti ancak Batshuayi haricinde herhangi bir transfer yapılmadı. Bu da yeni transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'yi favori konumuna getirdi.