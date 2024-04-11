Fenerbahçe, Olympiakos’a 3-2 mağlup oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos’a 3-2 mağlup oldu.
İlk yarı
4. dakikada sol kanattan Tadic’in ortasında ceza yayı üzerinde Dzeko’nun gelişine vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
8. dakikada topu uzaklaştırmaya çalışan Çağlar’ın hatalı pasında ceza yayına yakın bir noktadan Fourtounis’in yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
27. dakikada sol kanattan Fortounis'in ceza sahası içine ortasında David Carmo'nun kafa vuruşunda Livakovic topu kornere çeldi.
32. dakikada Fourtounis’in ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Jovetic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
45+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan İrfan Can’ın kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.
İkinci yarı
51. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında topla buluşan El Kaabi’nin kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Livakovic gole izin vermedi.
57. dakikada El Kaabi’nin pasında topla buluşan Chiquinho’nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
61. dakikada Krunic’in pasında ceza sahası sağ çaprazdan Osayi’nin şutunda kaleci topu güçlükle çeldi.
63. dakikada sağ kanattan İrfan Can’ın ortasında ceza sahası içinde Dzeko’nun kafayla aşırttığı topa Szymanski’nin kafa vuruşunda kaleci Tzolakis topu güçlükle kornere çeldi.
67. dakikada Retsos’un ceza sahası içinde Osayi’ye yaptığı hareket sonrası hakem Scharer penaltı noktasını gösterdi.
68. dakikada beyaz noktanın başına geçen Tadic, kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi. 3-1
74. dakikada sol kanattan Ferdi’nin ortasında Szymanski’nin bıraktığı topu İrfan Can ağlara yolladı. 3-2