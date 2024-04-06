Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit play-off final maçları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Final serisinin maç programı şöyle:



9 Nisan salı



19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)



13 Nisan cumartesi



19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)



15 Nisan pazartesi



19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)



18 Nisan perşembe



19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)



21 Nisan pazar



19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)



Üçüncülük etabının da programı açıklandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Türk Hava Yolları'nın üçüncülük için karşı karşıya geleceği etabın programı da belli oldu. Bu seride 2 galibiyete ulaşacak ekip, sezonu üçüncü bitirecek.



Üçüncülük etabının maç programı şöyle;



9 Nisan salı



13.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

12 Nisan cuma



16.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)

14 Nisan pazar



20.30 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)