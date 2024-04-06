Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit play-off final maçları ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Voleybolseverlerin merak ile beklediği Sultanlar Ligi'nde play-off final etabının programı belli oldu. 2023-2024 sezonu şampiyon olmak isteyen takımın Play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşması gerekiyor. Peki, Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit play-off final maçları ne zaman? Maçlar saat kaçta yapılacak? Üçüncülük etabının maç programı belli oldu mu? İşte detaylar…
Final serisinin maç programı şöyle:
9 Nisan salı
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
13 Nisan cumartesi
19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
15 Nisan pazartesi
19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
18 Nisan perşembe
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)
21 Nisan pazar
19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)
Üçüncülük etabının da programı açıklandı
Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Türk Hava Yolları'nın üçüncülük için karşı karşıya geleceği etabın programı da belli oldu. Bu seride 2 galibiyete ulaşacak ekip, sezonu üçüncü bitirecek.
Üçüncülük etabının maç programı şöyle;
9 Nisan salı
13.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
12 Nisan cuma
16.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)
14 Nisan pazar
20.30 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)