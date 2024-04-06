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Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit play-off final maçları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Voleybolseverlerin merak ile beklediği Sultanlar Ligi'nde play-off final etabının programı belli oldu. 2023-2024 sezonu şampiyon olmak isteyen takımın Play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşması gerekiyor. Peki, Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit play-off final maçları ne zaman? Maçlar saat kaçta yapılacak? Üçüncülük etabının maç programı belli oldu mu? İşte detaylar…

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Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit play-off final maçları ne zaman, saat kaçta yapılacak?
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Final serisinin maç programı şöyle:

9 Nisan salı
 
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

13 Nisan cumartesi

19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

15 Nisan pazartesi

19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

18 Nisan perşembe

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)

21 Nisan pazar

19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)
 
 Üçüncülük etabının da programı açıklandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Türk Hava Yolları'nın üçüncülük için karşı karşıya geleceği etabın programı da belli oldu. Bu seride 2 galibiyete ulaşacak ekip, sezonu üçüncü bitirecek.

Üçüncülük etabının maç programı şöyle;

9 Nisan salı

13.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

12 Nisan cuma

16.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)

14 Nisan pazar

20.30 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)