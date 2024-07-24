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Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yle görüştüğünü açıkladı

Fenerbahçe, Sevilla'da forma giyen Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yle görüştüğünü açıkladı
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Fenerbahçe Kulübü, Sevilla'da top koşturan futbolcu Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

En-Nesyri'nin kariyeri

Beş sezondur Sevilla forması giyen En-Nesyri, bu takımda çıktığı 196 maçta 73 gole imza attı. 27 yaşındaki futbolcu geçen sezonu ise 20 golle tamamladı.

En-Nesyri, İspanya'da Sevilla dışında Leganes ve Malaga formaları da giydi. Faslı forvetin milli formayla ise 60 maçta 17 golü bulunuyor.

Beş sezondur Sevilla forması giyen En-Nesyri, bu takımda çıktığı 196 maçta 73 gole imza attı. 27 yaşındaki futbolcu geçen sezonu ise 20 golle tamamladı.

En-Nesyri, İspanya'da Sevilla dışında Leganes ve Malaga formaları da giydi. Faslı forvetin milli formayla ise 60 maçta 17 golü bulunuyor.

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