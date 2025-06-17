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Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turunun kura çekimi gerçekleşti!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1. eleme turu kuraları çekildi. Bu turdaki karşılaşmalar 8-9 Temmuz’da oynanacak, rövanş mücadeleleri ise 15-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
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Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turunun kura çekimi gerçekleşti!
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Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapıldı. Bu turdaki karşılaşmalar 8-9 Temmuz’da, rövanş maçları ise 15-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

2024-2025 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan grup aşamasından katılacak. Ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise turnuvaya 3. Eleme Turu’ndan başlayacak.

Organizasyonda 1. eleme turundaki eşleşmeler şöyle:

Grup 1:

FK Zalgiris (Litvanya)-Hamrun Spartans FC (Malta)

KuPS Kuopio (Finlandiya)-FC Milsami Orhei (Moldova)

The New Saints FC (Galler)-KF Shkendija (Kuzey Makedonya)

FC Iberia 1999 (Gürcistan)-Malmö (İsveç)

FC Levadia (Estonya)-FC RFS (Letonya)

Grup 2:

FC Drita (Kosova) - FC Differdange 03 (Lüksemburg)

Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık)

KF Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)

Shelbourne FC (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda)

Fotbal Club FCSB (Romanya) - Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Grup 3:

Virtus AC 1964 (San Marino)-HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek)

NK Olimpija (Slovenya)-FC Kairat Almaty (Kazakistan)

FC Noah (Ermenistan)-FK Buducnost (Karadağ)

PFC Ludogorets 1945 (Bulgaristan)-FC Dinamo-Minsk (Belarus)

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