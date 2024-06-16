Fenerbahçe'de Jose Mourinho, ilk transfer için kolları sıvadı

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için rüya kadro kurma çalışmaları devam ediyor. Yıldız bir orta saha ile görüşme gerçekleştirecek sarı-lacivertliler, Fred'in orta sahadaki yeni ekürisini buldu.

Sarı-Lacivertliler’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sportif direktör Mario Branco, her gün birçok görüşme gerçekleştiriyor. Fenerbahçe'de Jose Mourinho hamlesi de etkilerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, transferde de oldukça heyecan verici bir yaz dönemi geçirmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe, tüm kulvarlarda başarı adına her bölge üst düzey yıldız transferi gerçekleştirmek istiyor. Taraftarı en çok heyecanlandıracak bomba transferlerin en kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda, listenin ilk sırasında Danimarkalı yıldız bulunuyor.

İlk temas kuruldu

Orta sahayı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, listesinde ilk sıralarda yer alan Pierre-Emile Hojbjerg için girişimlere başladı. Branco’nun İngiltere’de Danimarkalı yıldız için ilk teması kurduğu kaydedildi. Tottenham’lı yetkililerle yapılan görüşmede Sarı-Lacivertliler’in Hojbjerg’e olan ilgiyi ilettikleri kaydedildi.

Bonservisi belli oldu

İngiliz ekibi, kadroda düşünülmeyen ve 1 yıl sözleşmesi kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlemişti. Tottenham, Hojbjerg’in Juventus ve Milan’ın radarında olması nedeniyle fiyatı yüksek tutsa da iki İtalyan devi de bu transferi rafa kaldırdı.

Sarı-Lacivertliler, Danimarkalı futbolcuyu 10 milyon Euro’nun altında bir bedelle kadroya katmanın hesabını yapıyor. Öte yandan Hojbjerg’in menajerlik şirketi Unique Sports Group (USG) ile de temasa geçildiği kaydedildi.

Branco maliyetini hesaplıyor

Yıldız bu futbolcu, bu yaz Tottenham’dan ayrılığını kolaylaştıracağına inandığı için geçtiğimiz ay menajerlik şirketini değiştirip USG ile anlaşmıştı. Branco’nun USG’li yetkililer ile de temasa geçip maliyet araştırması yaptığı kaydedildi.

Sadece ligde değil, Avrupa’da da başarı hedefleyen dünyaca ünlü teknik direktör; Hojbjerg ve Fred'le güçlü bir orta saha kurmak isterken İsmail Yüksek'i de kadro planlamasında önemli bir yere koyuyor.

Hojbjerg şu anda Danimarka ile birlikte EURO 2024’te bulunuyor. Yıldız futbolcuyu ikna etmek için, kendisini 2020’de Southampton’dan Tottenham’a transfer eden Jose Mourinho’nun devreye gireceği öğrenildi.