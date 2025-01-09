  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe'den Galatasaray maçı hakemine tepki
Takip Et

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı hakemine tepki

Fenerbahçe, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki kupa maçının ardından hakem Ali Şansalan'ı eleştiren paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı hakemine tepki
Takip Et

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında bugün RAMS Başakşehir'i konuk etti. RAMS Park'ta oynanan müsabakadan kazanan çıkmadı. Karşılaşma 2-2 berabere bitti.

Fenerbahçe, berabere biten maçın ardından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu. Hakem düdüğü görseline yer verilen paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali…

Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!"

İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist belli olduİspanya Süper Kupası'nda ilk finalist belli olduSpor

 

Okan Buruk: Kadromuzu genişletmek bizim için önemliOkan Buruk: Kadromuzu genişletmek bizim için önemliSpor

 

Spor
İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist belli oldu
İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Okan Buruk: Kadromuzu genişletmek bizim için önemli
Okan Buruk: Kadromuzu genişletmek bizim için önemli
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na beraberlikle başladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na beraberlikle başladı
Fenerbahçe'den Türkiye Kupası kararı! Ali Koç'tan açıklama geldi
Fenerbahçe'den Türkiye Kupası kararı! Ali Koç açıkladı
TFF açıkladı: Süper Lig'de yabancı VAR hakemleri görev alacak
TFF açıkladı: Süper Lig'de yabancı VAR hakemleri görev alacak
TFF Yönetim Kurulu Riva'da toplanacak: Ana gündem yabancı VAR hakemi olacak
TFF Yönetim Kurulu Riva'da toplanacak: Ana gündem yabancı VAR hakemi olacak