Fenerbahçe'den Galatasaray maçı hakemine tepki
Fenerbahçe, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki kupa maçının ardından hakem Ali Şansalan'ı eleştiren paylaşımda bulundu.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında bugün RAMS Başakşehir'i konuk etti. RAMS Park'ta oynanan müsabakadan kazanan çıkmadı. Karşılaşma 2-2 berabere bitti.
Fenerbahçe, berabere biten maçın ardından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu. Hakem düdüğü görseline yer verilen paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali…
Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!"
Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali…— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 8, 2025
Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz! pic.twitter.com/uBQUNlKn1b