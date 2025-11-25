Fenerbahçe’nin itiraz ettiği hakemle ilgili UEFA’dan kritik karar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Viktoria Plzen ile oynanan maçın hakemi Allard Lindhout için resmi şikâyet başvurusunda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, özellikle karşılaşmanın son anlarında Jhon Duran’ın ceza sahasında yaşadığı pozisyonda penaltı beklenmesine rağmen oyunun devam ettirilmesini eleştirerek Hollandalı hakemin performansının UEFA tarafından incelenmesini talep etti. Kulüp, 6 Kasım’daki bu kararın maçın sonucunu etkileyen önemli bir hata olduğunu savundu.

Fenerbahçe’nin şikâyet ettiği hakeme UEFA’dan yeni görev

UEFA’nın, yapılan başvurunun ardından Lindhout’a bir süre görev vermeyeceği iddia edilmişti. Ancak beklentinin aksine UEFA, Hollandalı hakeme yeni bir görev verdi. Allard Lindhout, Rangers-Braga arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak. Bu kararın, Fenerbahçe cephesinde tepki oluşturması bekleniyor.