Fenerbahçe'nin tarihi Genel Kurul'u bugün!

Bugün, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türk futbolu ve sporu açısından tarihi bir gün yaşanacak. Sarı-lacivertli kulüp, Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sonrası Süper Lig’den çekilme ve futbol faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere kritik kararların alınacağı olağanüstü genel kurulu bugün saat 17.00’de görüşmeye başlayacak.

Ülker Stadyumu’nda gerçekleşecek olan toplantıya 20 binden fazla üyenin katılması bekleniyor. Kritik zirve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un konuşmasıyla başlayacak. Ardından üyeler söz alıp fikirlerini dile getirecek. Yönetim bunları değerlendirecek ve ardından hangi yolun seçileceğine dair oylama yapılacak.