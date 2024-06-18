Flaş iddia! Fatih Terim’in yeni takımı belli oldu: 2 yıllık anlaşma tamam
Teknik direktör Fatih Terim'in Suudi Arabistan ekibi Al Taawon ile iki yıllık anlaşmaya vardığı ve imzaların atıldığı iddia edildi.
Son olarak Yunan ekibi Panathinaikos’u çalıştıran Fatih Terim’in yeni takımının belli olduğu iddia edildi. Suudi Arabistan ekibi Al Taawon ile görüştüğü öne sürülen 71 yaşındaki teknik hocanın anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Terim’in Suudi ekiplerle ilk imzaların atıldığı ileri sürüldü.
Al Taawon’ın 2 yıllık anlaşmayı kısa süre içinde resmen açıklayacağı iddia edildi.
Galatasaray’ın efsane isimlerinden Fatih Terim, son olarak Yunanistan’ın Panathinaikos takımında çalıştı. Yunanistan macerası 5 ay sürmüştü.
Panathinaikos’un başında 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi görmüştü.