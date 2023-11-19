Fransa-Cebelitarık karşılaşmasında tarihi skor

EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Fransa, konuk ettiği Cebelitarık'a karşı büyük üstünlük sağlayarak rakibini 14-0 mağlup etti.

Fransa'nın golleri 3. dakikada Ethan James Santos (kendi kalesine), 4. dakikada Thuram, 16. dakikada Wareen Azire Emery, 30 74 ve 82. dakikalarda Mbappe, 34. dakikada Jonathan Clauss, 36 ve 65. dakikalarda Coman, 63. dakikada Rabiot, 73. dakikada Dembele ve 89 ve 90+1'de Giroud'dan geldi. Fransa bu skorla milli takım tarihinin en farklı galibiyetini aldı.

Öte yandan Türkiye 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri için vize alan A Milli Futbol Takımımız, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'yı Berlin'de 3-2 mağlup etti.