Fransız futbol yıldızına 4 yıl men cezası

İtalya Anti Doping Komitesi'nin, Fransız yıldız Paul Pogba'ya verdiği ceza belli oldu. İtalyan basınındaki haberlere göre Juventus'ta forma giyen golcüye doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl futboldan men cezası verildi.

Ne olmuştu?

Pogba, sezon başında Udinese ile olan karşılaşmanın ardından girdiği doping testi pozitif çıkmış. Yapılan ikinci testte de pozitif sonuç alınca doping kullanımı kesinleşmişti.