Fransız futbol yıldızına 4 yıl men cezası
Fransız golcü Paul Pogba, sezon başında pozitif çıkan doping testi nedeniyle 4 yıl futboldan men edildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İtalya Anti Doping Komitesi'nin, Fransız yıldız Paul Pogba'ya verdiği ceza belli oldu. İtalyan basınındaki haberlere göre Juventus'ta forma giyen golcüye doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl futboldan men cezası verildi.
Ne olmuştu?
Pogba, sezon başında Udinese ile olan karşılaşmanın ardından girdiği doping testi pozitif çıkmış. Yapılan ikinci testte de pozitif sonuç alınca doping kullanımı kesinleşmişti.