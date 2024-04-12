Fred cezalı duruma mı düştü? Kadıköy'deki rövanş maçında oynayacak mı?

Avrupa Ligleri'ndeki tek Türk temsilci olan Fenerbahçe, Konferans Ligi'nin Çeyrek Final elemeleri kapsamında Atina'da karşılaştığı Olimpiakos'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmada 62. dakika'da oyuna dahil olan Fred, 73. dakikada sarı kart gördü.

Bunun üzerine sporseverler Fred'in bir sonraki maçta sarı kart cezalı olup olmadığını ve Kadıköy'deki rövaş maçında kadroda yer alıp almayacağını merak etmeye başladı.

Fred, Kadıköy'deki maçta oynayabilecek mi?

Sosyal medyada yer alan iddialarda, Fred'in 11 Nisan UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde sarı kart yiyerek cezalı duruma düştüğü yer aldı ancak Brezilyalı yıldız 3. sarı kartını görerek sınıra geldi.

Buna göre Fred, Kadıköy'deki rövanş maçında oynayacak. Ancak sınırda olan Fred, eğer Kadıköy'de karşılaşmada sarı kart görürse yarı finalde forma giyemeyecek.