Futbolcu Edgar Ie'nin maça ikiz kardeşini çıkardığı iddia edildi

Dinamo Bükreş'e transfer olan ve daha önce Trabzonspor ile Başakşehir'de de forma giyen Edgar Ie'nin, bazı maçlara kendisi yerine ikiz kardeşini gönderdiği iddia edildi. Edgar'ın ikizi Edelino'nun en az 5 maçta forma giydiği ileri sürüldü.

Sadece Portekizce konuşmasına şaşırdı

İspanya'da yayın yapan Marca gazetesine göre söz konusu iddia İspanya, Fransa, Türkiye ve Hollanda'da oynamasına rağmen Edgar'ın 'İngilizce konuşmamasına ve yalnızca Portekizce iletişim kurmasına şaşırdığını' bildiren gazeteci Daniel Sendre tarafından ortaya atıldı. Ayrıca iddiaya göre Dinamo Bükreş, kendisine bir sponsor arabası vermek için ehliyetini istedi ancak Edgar bunu reddetti.

DNA testi yapılacak

Romanya Futbol Federasyonu'ndan bir kaynak, iAMsport'a yaptığı açıklamada DNA testi uygulanacağını aktardı. Romanya'da konuya ilişkin başlatılan soruşturmanın Edgar aleyhine sonuçlanması halinde, Dinamo Bükreş'in 5 maçta elde ettiği 8 puanı kaybedeceği belirtildi.