Futbolda yeni dönem: Mavi kart geliyor

Futbolda mavi kart dönemi başlıyor. Hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan veya şiddetli itirazda bulunan futbolcular mavi kart görecek ve 10 dakika saha dışına alınacak.

Ayrıca bir mavi kart ve bir sarı kart gören veya iki tane mavi kart gören oyuncular kırmızı kart görmüş sayılacak.

Telegraph'ta yer alan habere göre, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), devrim niteliğindeki kural değişikliğini açıklayacak ancak bu değişiklik üst seviye liglerde hemen uygulanmayacak.

Yeni kartın ilk kez FA Cup'ta denenmesi bekleniyor.