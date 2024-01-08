Futbolun efsane ismi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti

Almanya Futbol Federasyonu, dünya futbolunun en önemli isimlerinden Franz Beckenbauer’in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bundesliga'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Dünya futbolunun olağanüstü bir efsanesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Huzur içinde yat Franz Beckenbauer." ifadesi kullanıldı.

Beckenbauer, kariyerinde iki kez Ballon d'Or, 1 kez Dünya Kupası, 1 kez Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kez de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.

Bayern Münih'in bir dönem başkanlığını yapan ve şu anda onursal başkan olan Franz Beckenbauer, 78 yaşındaydı.

Franz Beckenbauer kimdir?

11 Eylül 1945'te Münih‘te, savaş sonrası Almanya’sında dünyaya gelen Beckenbauer, futbola dokuz yaşında başladı. 1958‘de Bayern München genç takımında forma giymeye başlayan futbolcu, gösterdiği performansla genç yaşında göz doldurdu.

1964 yılında, çıktığı ilk profesyonel maçta sol açık olarak oynayan Beckenbauer, kısa sürede kendini kanıtlayarak orta sahada oynamaya başladı. Daha sonra Bayern’in vazgeçilmez oyuncuları arasına girdi. 1966 – 1967 sezonunda kaptanlığını yaptığı, Batı Almanya Kupası’nı kazanan Bayern takımıyla, aynı yıl Glasgow Rangers’ı yenerek, Kupa Galipleri Kupası’nı da kaldırdı.

1968 yılında Bayern ile ilk Bundesliga Şampiyonluğu’nu kazanan Beckenbauer, 1970 Dünya Kupası’nda Milli Takım’daki yerini aldı. 1971 senesinde Milli Takım kaptanı olan Beckenbauer, 1972 Avrupa Şampiyonası’ndan sonra modern libero kavramını kişiselleştirerek geliştirdi. Batı Almanya’nın Sovyetler Birliği’ni finalde 3 – 0 yenerek kupayı kazanmasının ardından, yılın futbolcusu seçildi.

1974 senesinde Almanya’ya Dünya Kupası’nı getiren takımda forma giyen ve 1976 yılında Avrupa Kupası’nda yaptığı hat-trick’le Batı Almanya’nın finale yükselmesinde çok büyük pay sahibi olan Beckenbauer, aynı sene Avrupa’da ‘Yılın Futbolcusu’ seçildi.

1977 yılında, Kuzey Amerika futbol liginin, daha önce Pele’nin de formasını giydiği Cosmos takımında oynamak için, 2.5 milyon dolarlık bir anlaşmayı kabul eden Beckenbauer, takımda forma giydiği 4 senelik dönemde 3 kez şampiyon oldu.

Beckenbauer, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başladı.

Jupp Derwall’in ardından Batı Almanya’nın ulusal menajeri olan Beckenbauer, hiç bir antrenörlük tecrübesi olmamasına rağmen takımını 1986 Dünya Kupası’nda finale çıkarmayı başardı. Ancak finalde Arjantin galip geldi.

1990 senesinde, İtalya’da düzenlenen turnuvada, İngiltere’yi 1 – 1’lik normya Şampiyonu olan Almanya Milli Takımı’nın teknik direktörü olan ve daha sonra yaptığı Bayern München başkanlığında başarılı oldu.

Liderlik özellikleri, oyundaki baskın karakteri sayesinde der Kaiser yani mparator lakabıyla anılan ve dünyanın en ünlü savunma oyuncularından biri olarak kabul edilen Beckenbauer, çağdaş libero kavramının da yaratıcısı olarak tanınır.

Takım kaptanı ve teknik direktör olarak Dünya Kupasını ve Şampiyonlar Ligini kazanan tek kişi olan Beckenbauer, 2006 senesinde, Almanya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Organizasyon Komitesi Başkanlığı yaptı.

Futbol kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Beckenbauer, Bayern forması altında 4 lig, 4 kupa şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşarken, milli takım formasıyla da 1 Avrupa (1972) ve 1 Dünya Kupası (1974) şampiyonluğu yaşadı.