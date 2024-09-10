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Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Alexandru Cicalda'nun yeni takımı belli oldu

Galatasaray, 27 yaşındaki Alexandru Cicaldau'nun Rumen ekibi Craiova'ya transfer olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Alexandru Cicalda'nun yeni takımı belli oldu
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Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi için Rumen ekibi Craiova ile anlaşma sağlandığını açıkladı. 

Sarı-kırmızılı takımın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda U Craiova 1948 Club Sportiv SA ile anlaşmaya varılmıştır."

 

41 maçta 9 gole katkı

Galatasaray, Rumen futbolcuyu daha önce de Ittihad Kalba ve Konyaspor'a kiralık olarak göndermişti.

Sarı-kırmızılı forma altında 41 maça çıkan 27 yaşındaki Cicaldau, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

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