Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Alexandru Cicalda'nun yeni takımı belli oldu
Galatasaray, 27 yaşındaki Alexandru Cicaldau'nun Rumen ekibi Craiova'ya transfer olduğunu açıkladı.
Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi için Rumen ekibi Craiova ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı takımın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda U Craiova 1948 Club Sportiv SA ile anlaşmaya varılmıştır."
41 maçta 9 gole katkı
Galatasaray, Rumen futbolcuyu daha önce de Ittihad Kalba ve Konyaspor'a kiralık olarak göndermişti.
Sarı-kırmızılı forma altında 41 maça çıkan 27 yaşındaki Cicaldau, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.