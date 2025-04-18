Galatasaray-Bodrum FK maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'ye şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evinde Bodrum FK'yı ağırlıyor.

Galatasaray-Bodrum FK maçını Mehmet Türkmen yönetecek

Süper Ligin lideri Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edeceği maç Saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Öte yandan Galatasaray-Bodrum FK maçının yabancı VAR hakemi de açıklandı.

Maçın VAR hakemi belli oldu

Buna göre maçın VAR hakemi Alman Markus Schmidt oldu. Schmidt daha önce Fenerbahçe-Antalyaspor, Konyaspor-Trabzonspor ve Konyaspor-Göztepe maçlarında VAR hakemi olarak görev almıştı.