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Galatasaray-Bodrum FK maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'te zirve yarışı daralıyor. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın yabancı VAR hakemi belli oldu.

Haber Merkezi
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Galatasaray-Bodrum FK maçının yabancı VAR hakemi belli oldu
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Süper Lig'ye şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evinde Bodrum FK'yı ağırlıyor. 

Galatasaray-Bodrum FK maçını Mehmet Türkmen yönetecek

Süper Ligin lideri Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edeceği maç Saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Öte yandan Galatasaray-Bodrum FK maçının yabancı VAR hakemi de açıklandı.

Maçın VAR hakemi belli oldu

Buna göre maçın VAR hakemi Alman Markus Schmidt oldu. Schmidt daha önce Fenerbahçe-Antalyaspor, Konyaspor-Trabzonspor ve Konyaspor-Göztepe maçlarında VAR hakemi olarak görev almıştı.

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