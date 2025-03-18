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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş dahil 7 takım PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor, Gaziantep FK ve Konyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Haber Merkezi
AA
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş dahil 7 takım PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) sitesinde yer alan açıklamaya göre, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Reeder Samsunspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor, çeşitli sebeplerle disipline sevk edilen kulüpler oldu.

Müşavirlik ayrıca Galatasaray Kulübü yöneticisi Eray Yazgan, TÜMOSAN Konyaspor futbolcusu Melih Bostan, RAMS Başakşehir oyuncusu Deniz Türüç, Atakaş Hataysporlu futbolcu Franvisco Javier Calvo Quesada, Çaykur Rizespor yöneticisi Muhittin Sandıkçı ve ikas Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş'ı da farklı nedenlerle PFDK'ye sevk etti.

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