Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Galatasaray'a şampiyonluğunu ilan etmesi için bir puan yetecek. Fenerbahçe'nin ise şampiyonluk şansını son haftaya taşıması için mutlak galibiyete ihtiyacı var.

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın programı şu şekilde:

17 Mayıs Cuma:

17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)

19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19 Mayıs Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)