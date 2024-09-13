Galatasaray, Roland Sallai transferini açıkladı: İşte maliyeti
Galatasaray, Macar futbolcu Roland Sallai'yi transfer ettiğini duyururken, Freiburg'a 6 milyon euro ödeyeceğini ve bu bedelin 4 sezona yayılmış 4 taksitte ödeneceğini belirtti.
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Transferin son günlerinde Galatasaray, Nicola Zalewski'yi ikna edemedi.
Bunun üzerine Roland Sallai transferini tamamlayan sarı kırmızılılar Macar futbolcu için Freiburg'a 6 milyon euro ödeyeceklerini açıkladı.
Galatasaray, 6 milyon euroluk bonservisi 4 sezona yayılmış 4 taksitte ödeneceğini belirtti.
Sarı kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayan Sallai, yıllık 2.5 milyon euro kazanacak.
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