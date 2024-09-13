  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray, Roland Sallai transferini açıkladı: İşte maliyeti
Takip Et

Galatasaray, Roland Sallai transferini açıkladı: İşte maliyeti

Galatasaray, Macar futbolcu Roland Sallai'yi transfer ettiğini duyururken, Freiburg'a 6 milyon euro ödeyeceğini ve bu bedelin 4 sezona yayılmış 4 taksitte ödeneceğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray, Roland Sallai transferini açıkladı: İşte maliyeti
Takip Et

Transferin son günlerinde Galatasaray, Nicola Zalewski'yi ikna edemedi.

Bunun üzerine Roland Sallai transferini tamamlayan sarı kırmızılılar Macar futbolcu için Freiburg'a 6 milyon euro ödeyeceklerini açıkladı.
Galatasaray, 6 milyon euroluk bonservisi 4 sezona yayılmış 4 taksitte ödeneceğini belirtti.

Sarı kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayan Sallai, yıllık 2.5 milyon euro kazanacak.

Nahit Eren'den Narin Güran açıklaması: Müşteki olarak dosyaya başvuru yaptıkNahit Eren'den Narin Güran açıklaması: Müşteki olarak dosyaya başvuru yaptıkGündem

 

Jahrein ters kelepçe ile tutuklandı! İşte o anlar... Mahkemenin tutuklama gerekçesi belli olduJahrein ters kelepçe ile tutuklandı! İşte o anlar... Mahkemenin tutuklama gerekçesi belli olduGündem

 

Spor
Amedspor Başkanı Aziz Elaldı trafik kazası geçirdi
Amedspor Başkanı Aziz Elaldı trafik kazası geçirdi
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: Transferde gerekeni yaptık
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: Transferde gerekeni yaptık
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti
Fenerbahçe, Papara ile 3 ayrı forma sponsorluğu anlaşması imzaladı
Fenerbahçe, Papara ile 3 ayrı forma sponsorluğu anlaşması imzaladı
Trabzonspor, Şenol Güneş'i KAP'a bildirdi: İşte alacağı ücret
Trabzonspor, Şenol Güneş'i KAP'a bildirdi: İşte alacağı ücret
Christoph Daum’un vasiyeti yerine getirildi! Cenazesinde Türkçe iki şarkı çalındı
Daum’un vasiyeti yerine getirildi! Cenazesinde Türkçe iki şarkı çalındı