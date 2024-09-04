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Galatasaray, Victor Osimhen transferini açıkladı! İşte maliyeti

Galatasaray, Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'i kadrosuna kattığını duyurdu. Oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 6 milyon avro ödeme yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Galatasaray, Victor Osimhen transferini açıkladı! İşte maliyeti
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Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü Napoli ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Osimhen için klip

Galatasaray, Victor Osimhen'e özel klip hazırladı. Osimhen, videoda UEFA Kupası'nı gösterip "We are the best (En iyisi biziz)" ifadelerini kullandı.

Osimhen, geçen sezon İtalyan ekibi Napoli ile çıktığı 32 maçta 17 gol kaydetti.

 

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