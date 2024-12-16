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Galatasaray yenilmezlik serisini 19 yaptı

Galatasaray, Trabzonspor galibiyetiyle bu sezonki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı.

İHA
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Galatasaray yenilmezlik serisini 19 yaptı
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Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor’u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-2 önde tamamladığı mücadeleden 4-3’lük skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla puanını 41’e çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile 6 puanlık farkı korudu.

Galatasaray, Trabzonspor galibiyetle, bu sezonki yenilmezliğini de 19 maça çıkardı. Son olarak İsviçre ekibi Young Boys’a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda 13’ü Süper Lig, 6’sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 19 müsabakada, 14 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.
Galatasaray gelecek hafta Süper Lig’de deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

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