Galatasaray Young Boys maçı hangi kanalda? Galatasaray Young Boys maçı şifresiz mi?
Galatasaray Young Boys maçı hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme ilk tur ikinci maç kapsamında Young Boys ile karşılaşıyor. Temsilcimizin önemli sınavı olan turun ilk maçı 3-2 Young Boys’un galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Böylece gol yemeden 2 gol atarak turlayabilecek olan Galatasaray’ın zorlu maçı merak ediliyor. Futbolseverler Galatasaray Young Boys maçı şifresiz mi? sorusuna yanıt arıyor.
Galatasaray Young Boys maçı hangi kanalda? Galatasaray Young Boys maçı şifresiz mi? soruları araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray İsviçre ekibi Young Boys ile tur için karşı karşıya geliyor. Galatasaray’ın gol yemeden 2 gol atarak tur atlama şansı olan karşılaşma milyonlarca futbolsever tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar maçı kaçırmamak için hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. İşte detaylar…
GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Young Boys maçı TRT 1’de yayımlanacak. Mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maç saat 22:00’da Rams Park’ta oynanacak.
Galatasaray Young Boys maçı TRT 1 ve tabii platformunda canlı olarak izlenebilecek.
GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Evet. Galatasaray Young Boys maçı şifresiz olarak yayımlanacak. Fakat tabii platformunda izlemek isteyenler 99 lira değerinde olan spor paketini satın almak zorunda.
Galatasaray Young Boys maçına ilişkin google.com’da yer alan bazı önemli analizler:
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Galatasaray'ın Avrupa kupaları tarihinde en fazla temsilcisini mağlup ettiği ülke İsviçre (6). Young Boys ile ilk kez bu sezon eşleşen sarı- kırmızılılar, daha önce İsviçre takımlarını konuk ettiği sekiz maçın hiçbirini kaybetmedi (7G 1B).
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Bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı üç maçı da kaybetmeyen Young Boys'un (2G 1B), temsilcileriyle 4+ kez karşılaşıp yenilgi almadığı sadece iki ülke bulunuyor: Slovakya (3G 1B) ve Ermenistan (3G 1B).
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Şampiyonlar Ligi tarihinde en az 10 ön eleme eşleşmesi oynayan takımlar arasında tur atlama yüzdesi en yüksek takım Galatasaray (%88; 14/16).
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Avrupa kupalarında ilk maçını kazandığı son dokuz çift ayaklı eleme turunun tamamında yoluna devam etmeyi başaran Young Boys, bu şekilde elendiği son eşleşmeyi 2010/11 UEFA Kupası son 32 turunda Zenit karşısında yaşadı.
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Avrupa kupalarında ilk maçını kaybettiği son dokuz çift ayaklı eleme turunun sadece birini geçebilen Galatasaray, bu süreçte sadece 2007/08 UEFA Kupası ilk turunda eşleştiği Sion'u eleyebildi.