Galatasaray Young Boys maçı hangi kanalda? Galatasaray Young Boys maçı şifresiz mi? soruları araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray İsviçre ekibi Young Boys ile tur için karşı karşıya geliyor. Galatasaray’ın gol yemeden 2 gol atarak tur atlama şansı olan karşılaşma milyonlarca futbolsever tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar maçı kaçırmamak için hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. İşte detaylar…

Galatasaray Young Boys maçı TRT 1’de yayımlanacak. Mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maç saat 22:00’da Rams Park’ta oynanacak.

Galatasaray Young Boys maçı TRT 1 ve tabii platformunda canlı olarak izlenebilecek.

Evet. Galatasaray Young Boys maçı şifresiz olarak yayımlanacak. Fakat tabii platformunda izlemek isteyenler 99 lira değerinde olan spor paketini satın almak zorunda.

Galatasaray Young Boys maçına ilişkin google.com’da yer alan bazı önemli analizler:

Galatasaray'ın Avrupa kupaları tarihinde en fazla temsilcisini mağlup ettiği ülke İsviçre (6). Young Boys ile ilk kez bu sezon eşleşen sarı- kırmızılılar, daha önce İsviçre takımlarını konuk ettiği sekiz maçın hiçbirini kaybetmedi (7G 1B).

Bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı üç maçı da kaybetmeyen Young Boys'un (2G 1B), temsilcileriyle 4+ kez karşılaşıp yenilgi almadığı sadece iki ülke bulunuyor: Slovakya (3G 1B) ve Ermenistan (3G 1B).

Şampiyonlar Ligi tarihinde en az 10 ön eleme eşleşmesi oynayan takımlar arasında tur atlama yüzdesi en yüksek takım Galatasaray (%88; 14/16).

Avrupa kupalarında ilk maçını kazandığı son dokuz çift ayaklı eleme turunun tamamında yoluna devam etmeyi başaran Young Boys, bu şekilde elendiği son eşleşmeyi 2010/11 UEFA Kupası son 32 turunda Zenit karşısında yaşadı.