Galatasaray'da ayrılık rüzgarı: Okan Buruk, 5 futbolcunun biletini kesti

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabını Avusturya'da sürdürecek. Sarı kırmızılılar, 18 Temmuz'a kadar Geinberg kasabasında kalarak güç toplamaya çalışacak.

Galatasaray, bu kampta kalabalık bir oyuncu grubuyla antrenman yapacak. Teknik direktör Okan Buruk, takımdan gidecek veya kalacak isimlerin önemli bir bölümüne Avusturya'da karar verecek.

Sarı kırmızılıların, 16 yabancı oyuncusu bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda kadroda 12 yabancı futbolcuya izin veriyor. Bu nedenle Galatasaray'ın, yapmayı planladığı transferleri de göz önüne alarak bu sayıyı 12'nin altına indirmesi gerekiyor.

TRT Spor'un haberine göre, Matias Ross, Oliviera ve Cicaldau yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

Sarı kırmızılılar ayrıca Tete ve Yusuf Demir'i de kiralamayı planlıyor.

Yönetim, Ziyech ve Zaha gibi önemli oyunculara iyi teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmalarına izin verebilir.

11 Temmuz'da Avusturya ekibi Lask ile karşılaşacak

Diğer yandan Galatasaray, ilk etap Avusturya kampında 3 hazırlık maçı oynayacak. Sarı kırmızılılar, 11 Temmuz'da Avusturya ekibi Lask ile karşılaşacak.

Okan Buruk'un ekibi sonrasında 15 Temmuz'da Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile mücadele edecek. 18 Temmuz'da Slovak ekibi Trecin ile hazırlık maçı yapacak Galatasaray, Avusturya kampını noktalayıp İstanbul'a dönecek.

Sarı kırmızılılar, ikinci etap yurt dışı kampını ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak. Galatasaray, bu süreçte de İtalyan takımları Lecce ve Parma ile karşılaşacak.