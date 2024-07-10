EURO 2024’te ilk finalist İspanya oldu

Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Fransa ile İspanya, yarı finalde karşı karşıya geldi.

Sloven hakem Slavko Vincic’in düdük çaldığı müsabaka Allianz Arena’da oynandı. İspanya’nın Almanya ile oynadığı çeyrek final maçında kırmızı kart gören Dani Carvajal ile sarı kart cezalısı Robin Le Normand kadroda yer almadı. Carvajal’ın yerine sağ bekte forma şansı bulan Jesus Navas, yarı finalde turnuva tarihinde en yaşlı (38) oyuncu olurken, İspanyolların genç yeteneği Lamine Yamal ise bu turda forma giyen en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

Tempolu başlayan mücadelede ilk golü Fransızlar buldu. 9. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kylian Mbappe’nin arka direğe ortasında Kolo Muani kafayla topu filelere gönderdi. İspanya’da Lamine Yamal, 21. dakikada ceza yayı önünden yaptığı plase vuruşla direğe de çarpan top filelere gitti ve takımı adına eşitliği sağladı. İspanyollar 4 dakika sonra ise öne geçti. Jesus Navas’ın ortasında savunmadan seken topu kontrol eden Dani Olmo, rakibinden şık sıyrılarak yaptığı şutta çizgide Kounde’nin müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Taraflar soyunma odasına 2-1’lik skorla girdi.

Müsabakanın ikinci yarısına Fransızlar etkili başlarken, 2 net pozisyon yakaladı. Kalan bölümde Fransa’nın atakları sürse de gol sesi çıkmadı ve Luis de la Fuente’nin öğrencileri sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Adını finale yazdıran İspanya, Avrupa Şampiyonası tarihinde 5. kez finale çıktı.

Fransa filelerini havalandıran Lamine Yamal (16 yaş 362 gün), Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç oyuncu rekorunu kırmayı başardı.