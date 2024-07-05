AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Merih Demiral'a verilen cezaya tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) Merih Demiral'a 2 maç men cezasının, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürdüğünü açıkladı.

Çelik, Türkiye'nin Avusturya ile oynadığı maçta 'bozkurt' işareti yaptığı gerekçesiyle Merih Demiral'a UEFA tarafından ceza verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

UEFA'nın kararının 'hatalı' olduğunu belirten Çelik, "UEFA Disiplin Kurulu'nun milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi son derece hatalı bir karardır" sözlerine yer verdi.

Çelik'in açıklamasının devamı şöyle:

"UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığını göstermektedir. UEFA'nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür."