Galatasaray'da yaprak dökümü: Niyazi Yelkencioğlu görevinden istifa etti

Fotomaç Gazetesi'nden Savaş Çorlu'nun haberine göre Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Niyazi Yelkencioğlu görevinden istifa etti.

Savaş Çorlu'nun X sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

"Yönetim toplantısı bitti açıklama yok! Ali Yüce'den sonraki 2'nci istifa yine bir tecrübeli isim ve camiada Ali Yüce gibi sevilen kişilik Niyazi Yelkencioğlu oldu.. Yedek bir yönetici istifası da konuşuluyor ama. Yedek üye zaten istifa edemez! Görevini bırakabiilir"

Niyazi Yelkencioğlu kimdir?

Niyazi Yelkencioğlu, 1955 Kandıra doğumludur.

Galatasaray Lisesi 107. Dönem ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur.

Ereks İhracat, İthalat ve Tic. A.Ş., Yelkencioğlu Sigorta Aracalık Hizmetleri, Kandıra Mandacılık ve Gıda San. ve Bufala Süt Ürünleri San. şirketlerinin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

1999-2003 Galatasaraylılar Derneği, 2002-2006 Galatasaray Spor Kulübü, 2002-2005 ve 2015-2016 Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.