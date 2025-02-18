Galatasaray'dan TFF'nin davetine ret! Özbek: Amaç reklamsa buna katılmayacağım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derbi öncesi yaptığı çağrıya yanıt verdi.

TFF'nin derbi öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe ile toplantı davetine katılmayacaklarını açıkladı.

"Amaç reklam çalışması yapmaksa bunun tarafı olmayacağım"

Özbek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada TFF'ye seslenerek; “Şimdi mi belirttiğiniz değerler aklınıza geldi? 8 aydır görevdesiniz. Farkında değil misiniz, Türk futbolunun nereye geldiğinin...Arkadaşlarımla mektubu paylaştım, söylenen ifadelere şüphe ile yaklaştım. Rizespor maçına 1 saat kala TFF, toplantıyı duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu gördüm. Asıl amaçları başkaydı. Bir de daha henüz cevap almadan, oynayacağımız maça 1 saat kala cevabımız beklenmeden çağrının yapılma sebebini takdirinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Amaçları PR veya reklam çalışması yapmaksa bunun tarafı olmayacağım." şeklinde konuştu.“

Sanki derbi ilk kez oynanıyor"

“Sanki derbi ilk kez oynanıyor. İlk yarıda sanki derbi oynanmamış" diyen Özbek, "O zaman bu kardeşlik çalışmaları hiç yapılmamış ama ne zaman sıra Galatasaray'ın sahasına gelince Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor." açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

TFF, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için açıklama yapmıştı. TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanlarını Riva'ya davet ettiğini açıklamıştı.