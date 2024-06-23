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Galatasaray'ın acı günü: Atilla Donat hayatını kaybetti

Galatasaray Kulübünün eski ikinci başkanlarından Atilla Donat'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Galatasaray'ın acı günü: Atilla Donat hayatını kaybetti
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Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski ikinci başkanlarından, 5271 sicil numaralı üyemiz Atilla Donat’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada, "Merhumun cenazesi 24 Haziran Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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