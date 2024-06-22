Montella: Arda Güler 30 dakikadan fazla oynayabilecek durumda değildi

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz’e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça ilk 20 dakikada iyi başladıklarını söyleyen Montella, "Bir takım fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. İlk hatamızda ise cezalandırıldık. İlk gole kadar maç dengede gitti, ikinci golde şanssızlık yaşadık. O golden sonra maçın dengesi değişti. Avrupa’nın en iyi ekiplerinde biri karşısında maçın tamamında eşit bir mücadele sergiledik. Bizden daha etkiliydiler, farkı da o oluşturdu" diye konuştu.

Portekiz maçına iyi hazırlandıklarını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Biz bu maça odaklandık. Bazı noktada yeterince cesur davranamadık. Bu maçı belki de biraz kafamıza büyüttük. Sahada bu turnuvada daha fazla tecrübesi olanlarla vardı. Sonucun sebebi bir sonraki maça odaklandığımızdan dolayı değil" şeklinde konuştu.

"Arda 30 dakikadan fazla oynayabilecek durumda değildi"

Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın 11 başlamamasının hatırlatılması üzerine Vincenzo Montella, "Maçı kaybettiğinizde milli takım olarak da kulüp olarak da düşman bellenen teknik direktör olur. Belirttiğiniz nedenlerle bunu yapamadık. Kenan ve Arda çok iyi oyuncular. Arda maça çıkacak durum değildi. 30 dakikadan fazla oynayabilecek durumda değildi. Maçın son 20 dakikası oyuna sokmamayı da düşündük. Sonra değiştirmeye karar verdik. Çünkü iyi oyuncular sahada olmalıdır. Kenan’ı da tercih ettik. Bazen unutuyoruz ama oyuncularımızın çoğu kulüplerinde devamlılıkla oynamaya alışık değiller. Hafta 1 maç belki ama 4 günde 1 maç oynadığı zaman maç fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmanız gerekiyor. Kenan bir önceki maçta da çok iyi oynadı. Polonya karşı da çok iyi oynadı. Futbolcular değişik durumla karşı karşıya, 3 günde 1 maça çıkıyorlar. Sebep bu" ifadelerini kullandı.

Bütün futbolcularla arasının iyi olduğunu aktaran Montella, "Arda çok iyi ve zeki bir oyuncu. Ülkesiyle gurur duyan ve tutkuyla sporunu sergileyen bir oyuncu. Sakatlık riskini göze aldığını bilmesine rağmen sahaya çıkmak istedi. İlk yarının sonunda konuştuk. Art niyetli spekülasyonlar istediğimiz bir şey değil. İstişareler yapılarak kararlar alınıyor" dedi.

Maç esnasında sahaya santrfor almayı düşündüğünü söyleyen Vincenzo Montella, "Maça esnasında bunu düşündüm. Ama ilk yarının sonuna doğru sakatlık yaşadık, değişiklik yaptık. Son oyuncu değişikliğinde de bir santrfor sahaya sürdük. Ama Samet sakatlandı. Dolayısıyla oyuncu değiştirme şansımız da o noktada bitmişti" açıklamalarda bulundu.

"Böyle bir rakibe karşı hata yaptığınızda telafisi olmuyor"

Bu maç dışında diğer karşılaşmalarda da zorluklar yaşadıklarını belirten İtalyan teknik direktör, "Geçtiğimiz maçta da zorluklar yaşadık. Belki de bir önceki maçta daha fazla riskli pozisyon oldu. Yapılan büyük hatalara baktığınızda eşit bir maç oynadık. Böyle bir rakibe karşı ufak hata yaptığınızda cezalandırılıyorsunuz. Sonuca baktığınızda haklı görülebilirsiniz ama kendi oyuncularımıza baktığımızda bir kısmını peş peşe 2 maç oynayamaya alışık değil. 4 günde 1 maç oynamak farklı bir durum. Aynı oyuncularla sahaya çıkmak mümkün değil. Aynı defansif hattı kullanmak mümkün olmadı. Teknik ve taktik açısından 1 değişiklik yaptık. Kenan ile Kerem değişti" ifadelerini kullandı.

Samet Akaydin’in kendi kalesine attığı golün sorulması üzerine ise Montella, “İletişimsizlik oldu. Bunlar futbolda bazen oluyor. Maalesef bugün bizim başımıza geldi. Benim teknik direktörlüğünü yaptığım ekibin başına geldi. Bazen başka ekiplerin de başına geliyor” diye cevap verdi.