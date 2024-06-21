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Fenerbahçe 2 ismi duyurdu: Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan

Fenerbahçe, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'la da 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe 2 ismi duyurdu: Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan
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Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirerek iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe, 2 futbolcuyla anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fenerbahçe, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını, geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen sol bek oyuncusu Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş’a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz. 

Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."

 

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