A Milli Futbol Takımı, Portekiz'e yenildi
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi.
53. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topu önüne alan Yusuf Yazıcı'nın kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Diogo Costa'da kaldı.
56. dakikada Portekiz farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan savunma arkasına atılan topu alıp ceza sahasına giren Ronaldo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasını sol çaprazda müsait pozisyondaki Bruno Fernandes'e aktardı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.
88. dakikada atılan ara pasta defansın arkasına sarkan Bernardo Silva kale önünde topa vurmaya çalışırken kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.
Karşılaşma, Portekiz'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.