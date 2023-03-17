Galatasaray'ın tarihi serisi son buldu
Galatasaray, 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu ve 14 maç sonra puan kaybetti.
Galatasaray'ın 14 maçlık serisi Konyaspor deplasmanında son buldu. Lider sarı-kırmızılı ekip, hükmen galibiyet dışında son kez Kasım ayında kazanan rakibine 2-1 mağlup oldu.
Yeni teknik direktörü Stanojevic ile çıktığı 5 maçta gol atamayıp sadece 1 puan alabilen yeşil-beyazlılar, 31. dakikada Rashica’nın golüyle 1-0 geriye düştü. 62. dakikada Konyaspor’un gol hasretini Soner Dikmen bitirdi. Oyuna 79’de giren Oğulcan Ülgün 90+3’te takımını, Galatasaray karşısında 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
Bu sonuçla lider Galatasaray 14 maçlık galibiyet serisini kaybettiği mücadele sonrasında 60 puanda kaldı. Konyaspor ise 34 puana yükselerek haftayı 8. sırada tamamladı.