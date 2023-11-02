Galatasaray'ın ulaşım sponsoru Tunç Holding oldu

Galatasaray Taç Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan, Galatasaray erkek ve kadın voleybol takımlarının sporcuları ile teknik ekipler katıldı.

Sponsorluk anlaşması çerçevesinde voleybol takımları için otobüs teslimi yapılırken, Dinçer Azaphan'a forma hediye edildi.

Dinçer Azaphan'ın gönülden Galatasaraylı olduğunu vurgulayan Mehmet Cibara, "Hiçbir şey beklemeden ne zaman ne istesek yanımızda olan Dinçer Azaphan gibi kişilerin örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Bugün burada, yarın başka bir yerde yanımızda olan Dinçer Azaphan’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan da her zaman Galatasaray'ın yanında olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Galatasaray Spor Kulübünün sadece futboldan ibaret olmadığını her zaman dile getiriyorum. Burada kadın ve erkek voleybolcularımızla bir aradayız. Özellikle Mehmet Cibara’ya çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanlarındayım, yanlarında olmaya da devam edeceğim."