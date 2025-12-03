Galatasaray'la görüşme sonrası TFF'den flaş Yasin Kol kararı

  1. Ekonomim
Derbideki performansı nedeniyle tartışmaların odağında olan Yasin Kol için TFF bir hafta dinlendirme kararı verdi.

Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1-1 sona erdi.

Maçın ardından Galatasaray cephesi, hakem Yasin Kol’un yönetimine yönelik eleştirilerini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) iletmek için Riva’ya gitti.

Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme yaptı.

Edinilen bilgiye göre Galatasaray, toplantıya hakem hatası olduğunu savunduğu pozisyonların yer aldığı yaklaşık 10 dakikalık bir video götürdü.

Görüşmede bu görüntüler üzerinden değerlendirme yapıldı.

Haberde, Hacıosmanoğlu’nun bazı sarı kart pozisyonlarıyla ilgili kulübe hak verdiği, ancak maçın sonucunu değiştirecek nitelikte bir hata görmediği bilgisi yer aldı.

Özbek'in talebi

Dursun Özbek’in görüşmede Yasin Kol’un “bir daha hiçbir maça atanmasını doğru bulmadıklarını” ilettiği, bu talep kabul edilmese bile Galatasaray’ın maçlarında Kol’u görmek istemediklerini söylediği aktarıldı. Ayrıca yalnızca derbi değil, hakemin daha önce yönettiği Galatasaray karşılaşmalarından bazı örneklerin de toplantıda gösterildiği belirtildi.

Haberde, TFF’nin sezonun geri kalanında Yasin Kol’u Galatasaray maçlarında görevlendirmeme eğiliminde olduğu iddia edildi. Öte yandan Kol’un bu hafta görev almayacağı da kesin gözüyle bakılıyor.

