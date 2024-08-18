  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Göztepe'den Fenerbahçe ve Ali Koç açıklaması
Takip Et

Göztepe'den Fenerbahçe ve Ali Koç açıklaması

Göztepe, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta Ali Koç'a saldırı olayı ile ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Göztepe'den Fenerbahçe ve Ali Koç açıklaması
Takip Et

Göztepe, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta Ali Koç'a saldırı olayı ile ilgili açıklama yaptı.

Göztepe'nin açıklaması şu şekilde:

"Dün stadımızda Fenerbahçe ile oynanan lig müsabakası sırasında, yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara – CEO'muz Kerem Ertan'ın tüm uyarılarına rağmen – maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez.

Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe'nin veya herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Saha içinde yaşanan, futbolla ilgisi olmayan bu görüntüleri kesinlikle tasvip etmediğimizi belirtir; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında açıkça suç teşkil eden bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı almaları için tüm hukuki adımları atacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı spor kamuoyuna saygıyla bildiririz."

 

Spor
Galatasaray'dan Göztepe-Fenerbahçe maçı açıklaması
Galatasaray'dan Göztepe-Fenerbahçe maçı açıklaması
Fenerbahçe'den sert açıklama: 'Futbol teröristi'
Fenerbahçe'den sert açıklama: 'Futbol teröristi'
Süper Lig'de sezonun ilk istifası yaşandı: 'Benden bu kadar'
Süper Lig'de sezonun ilk istifası yaşandı: 'Benden bu kadar'
Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Mourinho: "Ben sihirbaz değilim"
Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Mourinho: "Ben sihirbaz değilim"
Fatih Özkan kimdir? Ali Koç’u yere düşürmüştü: Fatih Özkan ne iş yapıyor?
Fatih Özkan kimdir? Ali Koç’u yere düşürmüştü: Fatih Özkan ne iş yapıyor?
Olaylı Fenerbahçe-Göztepe maçı berabere bitti
Olaylı Fenerbahçe-Göztepe maçı berabere bitti