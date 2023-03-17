Haftanın futbol programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 26, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
•20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Yarın:
•13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
•16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)
•19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)
19 Mart Pazar:
•16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)
•16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
•19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)
Spor Toto 1. Lig
Bugün:
•20.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Yarın:
•16.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)
•19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)
19 Mart Pazar:
•13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)
•16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
•19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor (Pendik)
•20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
19 Mart Pazar:
•13.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Bolluca)
•14.00 Isparta 32 Spor-Düzce Cam Düzcespor (Isparta Atatürk)
•14.00 Çorum FK-Sivas Belediyespor (Çorum Şehir)
•14.00 Hes İlaç Afyonspor-Esenler Erokspor (Zafer)
•14.00 Bursaspor-Ankaraspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
•14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu (Nazilli İlçe)
•14.00 Somaspor-Bayburt Özel İdare (Soma Atatürk)
•14.00 Şanlıurfaspor-İnegölspor (11 Nisan)
•14.00 Batman Petrolspor-Amed Sportif Faaliyetler (Batman)
Kırmızı Grup
19 Mart Pazar:
•14.00 Teco Karacabey Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
•14.00 GMG Kastamonuspor-1461 Trabzon (Gazi)
•14.00 Sarıyer-Bucaspor 1928 (Yusuf Ziya Öniş)
•14.00 Serik Belediyespor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor (Serik İsmail Oğan)
•14.00 Kırşehir FK-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Kırşehir Ahi)
•14.00 Kocaelispor-Pazarspor (Kocaeli)
•14.00 Ankara Demirspor-Fethiyespor (TCDD Ankara Demirspor)
•14.00 İskenderunspor-Weecoins Kırklarelispor (Eyüp)
•14.00 Fatsa Belediyespor-Muş 1984 Muşspor (Fatsa İlçe)