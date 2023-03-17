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Haftanın futbol programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 26, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Haber Merkezi
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

•20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Yarın:

•13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

•16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

•19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)

19 Mart Pazar:

•16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

•16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

•19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

•20.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Yarın:

•16.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)

•19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)

19 Mart Pazar:

•13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)

•16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

•19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor (Pendik)

•20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

19 Mart Pazar:

•13.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Bolluca)

•14.00 Isparta 32 Spor-Düzce Cam Düzcespor (Isparta Atatürk)

•14.00 Çorum FK-Sivas Belediyespor (Çorum Şehir)

•14.00 Hes İlaç Afyonspor-Esenler Erokspor (Zafer)

•14.00 Bursaspor-Ankaraspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

•14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu (Nazilli İlçe)

•14.00 Somaspor-Bayburt Özel İdare (Soma Atatürk)

•14.00 Şanlıurfaspor-İnegölspor (11 Nisan)

•14.00 Batman Petrolspor-Amed Sportif Faaliyetler (Batman)

Kırmızı Grup

19 Mart Pazar:

•14.00 Teco Karacabey Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

•14.00 GMG Kastamonuspor-1461 Trabzon (Gazi)

•14.00 Sarıyer-Bucaspor 1928 (Yusuf Ziya Öniş)

•14.00 Serik Belediyespor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor (Serik İsmail Oğan)

•14.00 Kırşehir FK-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Kırşehir Ahi)

•14.00 Kocaelispor-Pazarspor (Kocaeli)

•14.00 Ankara Demirspor-Fethiyespor (TCDD Ankara Demirspor)

•14.00 İskenderunspor-Weecoins Kırklarelispor (Eyüp)

 •14.00 Fatsa Belediyespor-Muş 1984 Muşspor (Fatsa İlçe)

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