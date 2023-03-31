  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Spor
  3. Haftanın futbol programı
Takip Et

Haftanın futbol programı

Spor Toto Süper Lig'de 27, Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta maçları yapılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

•16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

•16.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

•20.30 Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)

2 Nisan Pazar:

•13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

•16.00 Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

•20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

3 Nisan Pazartesi:

•20.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Not: Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, haftayı maç yapmadan geçecek. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.

1. Lig

Yarın:

•13.30 Altaş Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

•20.30 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

2 Nisan Pazar:

•13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

•13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)

•20.30 Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor (Çaykur Didi)

3 Nisan Pazartesi:

•20.30 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

•20.30 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)

Not: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Dyorex Boluspor ile Altınordu, haftayı maç yapmadan geçecek. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.

UEFA'dan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a cezaUEFA'dan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a cezaSpor

 