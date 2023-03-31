Haftanın futbol programı
Spor Toto Süper Lig'de 27, Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Yarın:
•16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)
•16.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
•20.30 Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)
2 Nisan Pazar:
•13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
•16.00 Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
•20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
3 Nisan Pazartesi:
•20.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Not: Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, haftayı maç yapmadan geçecek. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.
1. Lig
Yarın:
•13.30 Altaş Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
•20.30 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
2 Nisan Pazar:
•13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)
•13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)
•20.30 Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor (Çaykur Didi)
3 Nisan Pazartesi:
•20.30 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
•20.30 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)
Not: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Dyorex Boluspor ile Altınordu, haftayı maç yapmadan geçecek. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.