Haftanın futbol programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

•16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

•16.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

•20.30 Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)

2 Nisan Pazar:

•13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

•16.00 Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

•20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

3 Nisan Pazartesi:

•20.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Not: Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, haftayı maç yapmadan geçecek. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.

1. Lig

Yarın:

•13.30 Altaş Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

•20.30 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

2 Nisan Pazar:

•13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

•13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)

•20.30 Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor (Çaykur Didi)

3 Nisan Pazartesi:

•20.30 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

•20.30 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)

Not: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Dyorex Boluspor ile Altınordu, haftayı maç yapmadan geçecek. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.