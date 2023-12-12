Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı, ilk ifadesi ortaya çıktı

Ankaragücü-Rizespor maçında yaşanan ve Türk spor tarihinin "utanç gecesi" olarak anılan olayda üç tutuklama çıktı. Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile Meler'i yerde tekmeleyen K.Ç., Ş.Y.Ş tutuklandı.

Faruk Koca savcılık ifadesinde, görüntülerle sabit olmasına karşın Meler'e yumruk değil tokat attığını savunurken, Halil Umut Meler'i suçladı: Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. "Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez" diyen Koca, "Tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yer attı” ifadelerini kullandı.

'Kamu görevlisine saldırı'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşımda bulundu. Tunç’un paylaşımı şu şekilde:

* Şüpheliler F.K., Ş.Y.Ş. ve K.Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanmıştır.

Neler yaşanmıştı?

Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasının bitiş düdüğünün çalmasıyla Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca beraberinde bir grupla sahaya girdi.

Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda bulundu. Saldırı sonrası yere yığılan Umut Meler, Koca’nın yanındaki bazı kişiler tarafından tekmelendi. Maçın dördüncü hakemi ve güvenlik güçleri saldırganları zorlukla uzaklaştırdı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler, yapılan tetkikler sonrası ifade verdi ve saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu.

Tüm maçlar ertelendi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyüekşi, "Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan tüm suçlular, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelenmiştir" dedi.

Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl?

Hakem Halil Umut Meler’in sağlık durumu hakkında açıklamayı hastane Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut yaptı. Hastanenin acil bölümden girişi yapılan Meler’in gerekli tetkiklerinin yapıldığını belirten Yörübulut, “Göz çevresinde kanama ve çatlak var. Kafa travması olması sebebiyle sabah kadar takip edeceğiz. Hayati tehlikesi olmaması bizi sevindiriyor” ifadelerini kullandı.

Yarın taburcu olacak

Meler'in sağlık durumuna ilişkin başhekim Yörükbulut tarafından bugün öğle saatlerinde yapılan açıklama ise şöyle:

* Sol gözündeki kanama azalmaya başladı. Oradaki kırık iyileşecektir. Sabah da beyin kontrolünü yaptık. Beyinde hasar yok. Kalıcı bir hasar kalmayacak gözünde. Bugün sadece olayın stresi ile sabah tansiyonu yükseldi. Onu kontrol altına aldık. Bugün de misafirimiz olacak, büyük ihtimalle yarın sabah taburculuğunu planlıyoruz.