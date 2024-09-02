İBB SPOR OKULLARINA KAYITLAR BAŞLADI

İBB spor okullarına kayıtlar başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 2020 yılında başlatılan ve bugüne kadar yüzbinlerce çocuğu sporla tanıştıran; yetenekli olanların da profesyonel kulüplere geçişine olanak sağlayan Spor Okulları’nın yeni dönem kayıtları başladı. İkişer aylık toplam altı dönemden oluşan İBB Spor İstanbul Spor Okulları’nın birinci dönem kayıtları 22 Eylül’e kadar devam edecek. Okullara 3-17 yaş arası çocuklar kayıt yaptırabilecek. İBB Spor İstanbul Spor Okulları’nda birinci dönem 7 Eylül’de başlayacak ve 1 Kasım’da sona erecek.

Spor Okulları’nda 40’tan fazla tesiste uzman eğitmenler tarafından 16 branşta çocuklara spor eğitimi verilecek. Sadece temel spor eğitimiyle sınırlı kalmayan Spor Okulları, aynı zamanda geleceğin profesyonel sporcularını yetiştirme vizyonunu da taşıyor. Gelişim gruplarına seçilen çocuklar, Gelişim Ligi Finali müsabakalarına da katılmaya hak kazanıyor. Profesyonel kulüp gözlemcilerinin de takip ettiği Gelişim Ligi Finali’nde beğenilen yetenekli çocuklar, altyapılara davet alıyor. 2020’den bu yana 4 bin 861 çocuk gelişim gruplarına seçilirken, yaklaşık 700’ü 97 farklı profesyonel ve amatör kulüplerin altyapısına seçildi.

Spor istanbul’dan “çocuk koruma programı”

İBB Spor İstanbul Spor Okulları’nın en büyük farkı, Çocuk Koruma Politikası’na da sahip olması. Çocukların her anlamda güvenli bir ortamda ve güvenilir kişiler eşliğinde spor yapması için Spor İstanbul eğitmenleri, Çocuk Koruma Politikası çerçevesinde eğitimden geçiriliyor. Ayrıca İBB Spor İstanbul Spor Okulları’nda öğrencilerin fiziksel gelişimleri için bilimsel test ve ölçümler yapılarak, sporcu karneleri çıkartılıyor. Çocuklar, test sonuçlarına göre uygun antrenman grupları ve branşlara yönlendiriliyor. Dönem içinde düzenlenen seminerlerle çocuklara ve ailelerine bilgilendirmeler yapılarak, sağlıklı bir planlama sağlanıyor.

Spor okulları kayıt ücreti 40 lira

2024-2025 sezonunda Spor Okulları’nın bir dönemlik kayıt ücreti ise 40 TL. Kayıt yaptıracak çocuklar için İstanbulkart Başvuru Merkezi’nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart temin edilmesi gerekiyor.

Spor Okulları ile ilgili tüm detaylara ve kontenjan bilgilerine https://spor.istanbul/spor-okullari/ adresinden erişilebilirken, kayıt işlemleri de https://online.spor.istanbul/ adresinden yaptırılabilecek.

2024-2025 spor okulları branşları

- Atletizm (7-10 yaş)

- Badminton (6-15 yaş)

- Basketbol (7-15 yaş)

- Buz pateni (5-15 yaş)

- Capoeira (5-17 yaş)

- Jimnastik (3-8 yaş)

- Deniz küreği (13-16 yaş)

- Futbol (6-17 yaş)

- Hareket egzersiz (6-13 yaş)

- Judo (5-17 yaş)

- Karate (5-17 yaş)

- Kungfu & wushu (6-15 yaş)

- Taekwondo (5-17 yaş)

- Tenis (5-15 yaş)

- Voleybol (7-15 yaş)

- Yüzme (4-13 yaş)

2024-2025 spor okulları eğitim takvimi

- 1. Dönem: 7 Eylül-1 Kasım 2024

- 2. Dönem: 2 Kasım-27 Aralık 2024

- 3. Dönem: 28 Aralık 2024-21 Şubat 2025

- 4. Dönem: 22 Şubat-25 Nisan 2025

- 5. Dönem: 26 Nisan-22 Haziran 2025

- 6. Dönem: 23 Haziran-31 Ağustos 2025