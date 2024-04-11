Real Madrid teknik ekibi ve Ancelotti hem fikir: Arda Güler ilk 11'de

İspanyol haber sitesi Defensa Central'da yer alan habere göre; Real Madrid (Los Blancos) teknik ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu tarz büyük maçlarda ilerleyen zamanlarda Arda Güler'in anahtar oyuncu haline gelebileceğini genç yıldıza aktardı. Öte yandan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de Arda için bir sürprizi olduğu iddia edildi.

Teknik ekip ve Ancelotti hem fikir

Buna göre Arda Güler, 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak Mallorca - Real Madrid maçına ilk 11'de başlayacak. Haberde Hem teknik direktör Ancelotti hem de teknik ekibin bu düşüncede olduğu iddia edildi.

Arda Güler, 9 aydır bekliyor

Temmuz ayında Los Blancos'a imza atan yıldız futbolcu, böylelikle bir La Liga maçına 9 ay sonra ilk kez 11'de başlamış olacak.