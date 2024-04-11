Real Madrid teknik ekibi ve Ancelotti hem fikir: Arda Güler ilk 11'de
İspanyol basını, Real Madrid teknik ekibi ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de Arda için bir sürprizi olduğu iddia edildi. Buna göre genç yetenek Arda Güler, 9 ay sonra ilk kez maça ilk 11'de başlayacak.
İspanyol haber sitesi Defensa Central'da yer alan habere göre; Real Madrid (Los Blancos) teknik ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu tarz büyük maçlarda ilerleyen zamanlarda Arda Güler'in anahtar oyuncu haline gelebileceğini genç yıldıza aktardı. Öte yandan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de Arda için bir sürprizi olduğu iddia edildi.
Teknik ekip ve Ancelotti hem fikir
Buna göre Arda Güler, 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak Mallorca - Real Madrid maçına ilk 11'de başlayacak. Haberde Hem teknik direktör Ancelotti hem de teknik ekibin bu düşüncede olduğu iddia edildi.
Arda Güler, 9 aydır bekliyor
Temmuz ayında Los Blancos'a imza atan yıldız futbolcu, böylelikle bir La Liga maçına 9 ay sonra ilk kez 11'de başlamış olacak.