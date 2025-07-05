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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Avrupa Şampiyonu oldu

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Slovakya'da ikinci altın madalyasını kazandı. Kuzey Tunçelli, 7:46.01'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Haber Merkezi
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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Avrupa Şampiyonu oldu
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Milli sporcu Kuzey Tunçelli, Slovakya'da düzenlenen Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samorin kasabasında düzenlenen organizasyonun 5. günü tamamlandı.

Rekor kırdı, Avrupa şampiyonu oldu

Erkekler 800 metre serbest stilde Kuzey Tunçelli, 7.46.01'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

İkinci altın madalyasını kazandı

Bu mesafede 2024'ün ardından bir kez daha şampiyon olan Kuzey, Slovakya'da erkekler 1500 metre serbest kategorisinin ardından ikinci altın madalyasını kazandı.

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