  İskenderunspor teknik direktör Gökhan Zan ile anlaştı
İskenderunspor teknik direktör Gökhan Zan ile anlaştı

İskenderunspor, 1,5 yıllık sözleşmeyle teknik direktörlük görevine Gökhan Zan’ı getirildiğini açıkladı.

İskenderunspor teknik direktör Gökhan Zan ile anlaştı
İskenderunspor, teknik direktörlük görevine 1,5 yıllık anlaşmayla Gökhan Zan’ı getirdi.

Kulübün açıklamasında, “Şehrimizin yetiştirdiği teknik direktör Gökhan Zan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Anlaşmanın İskenderunspor’a ve hocamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.

Seçimlerle gündeme gelmişti

Hataylı eski milli futbolcu Gökhan Zan, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin ardından yaptığı yardım çağrılarıyla dikkat çekmişti.

Depremin bir yıl sonrasında yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde ise siyasete adım atarak Türkiye İşçi Partisi’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

Zan, seçim sürecinde ortaya çıkan bir ses kaydı ve para pazarlığı iddiaları nedeniyle kamuoyunun gündeminde yer almıştı.

