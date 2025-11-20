İspanya'da Milli Takım'ın soyunma odasına hırsız girdi: 320 bin euroluk soygunla ilgili bir kişi gözaltında

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun altıncı ve son haftasında İspanya ile Türkiye dün Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

2-2 berabere biten maçın ardından Milli Takım'ın kullandığı soyunma odasında 200 bin euro değerinde bir saat ve her biri 60 bin euronun üzerinde iki yüzüğün "kaybolduğu" anlaşıldı.

Milli Takım yetkililerinin hırsızlık şikayeti üzerine yapılan araştırmada çalınan eşyalar kısa sürede bulundu.

İspanya basını Marca'nın haberine göre olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelinin stadyum çalışanı mı yoksa dışarıdan bir kişi mi olduğu ise henüz netleşmedi.