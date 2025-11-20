  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. İspanya'da Milli Takım'ın soyunma odasına hırsız girdi: 320 bin euroluk soygunla ilgili bir kişi gözaltında
Takip Et

İspanya'da Milli Takım'ın soyunma odasına hırsız girdi: 320 bin euroluk soygunla ilgili bir kişi gözaltında

İspanya ile Türkiye'nin 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Milli Takım'ın soyunma odasından 200 bin euro değerindeki bir saat ile her biri 60 bin euronun üzerinde iki yüzün çalındığı fark edildi. Çalınan eşyalar bulundu, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İspanya'da Milli Takım'ın soyunma odasına hırsız girdi: 320 bin euroluk soygunla ilgili bir kişi gözaltında
Takip Et

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun altıncı ve son haftasında İspanya ile Türkiye dün Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

2-2 berabere biten maçın ardından Milli Takım'ın kullandığı soyunma odasında 200 bin euro değerinde bir saat ve her biri 60 bin euronun üzerinde iki yüzüğün "kaybolduğu" anlaşıldı.

Milli Takım yetkililerinin hırsızlık şikayeti üzerine yapılan araştırmada çalınan eşyalar kısa sürede bulundu.

İspanya basını Marca'nın haberine göre olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelinin stadyum çalışanı mı yoksa dışarıdan bir kişi mi olduğu ise henüz netleşmedi. 

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı: Kapı kilitli, ambulans bekliyorBöcek ailesinin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı: Kapı kilitli, ambulans bekliyorGündem
Spor
Milli Takım play-off rakibi kim? Dünya Kupası eleme maçlarında ev sahibi Türkiye mi?
Milli Takım play-off rakibi kim? Dünya Kupası eleme maçlarında ev sahibi Türkiye mi?
A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya oldu
A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya oldu
Formula 1 yarış takvimi 2025 | F1 nereden izlenir? İşte F1 yarış listesi
Formula 1 yarış takvimi 2025 | F1 nereden izlenir? İşte F1 yarış listesi
PFDK, 3. Lig'de bahis oynayan futbolcuların cezalarını açıkladı
PFDK, 3. Lig'de bahis oynayan futbolcuların cezalarını açıkladı
İddia | Süper Lig'de 27'nci hafta maçları ertelenecek
İddia | Süper Lig'de 27'nci hafta maçları ertelenecek
Bugün hangi maçlar var? 20 Kasım maç var mı, lig başladı mı?
Bugün hangi maçlar var? 20 Kasım maç var mı, lig başladı mı?