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İsrail takımı Beşiktaş maçına gelmiyor

Beşiktaş'ın BKT EuroCup'ta karşılaşacağı İsrail ekibi Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı, Sırbistan'ın Belgrad kentine taşındı. Beşiktaş futbol takımının Avrupa Ligi'nde oynayacağı Maccabi Tel Aviv karşılaşması için ise karar henüz bekleniyor.

Haber Merkezi
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İsrail takımı Beşiktaş maçına gelmiyor
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Beşiktaş'ın, BKT EuroCup'ta karşılaşacağı İsrail takımı Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı Sırbistan'ın Belgrad şehrine alındı. Beşiktaş futbol takımının Avrupa Ligi'nde oynayacağı Maccabi Tel Aviv maçı için karar bekleniyor.

İki takım Belgrad kentinde karşı karşıya gelecek

İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele 8 Ekim Salı günü Sırbistan'ın Belgrad kentinde oynanacak.

BKT EuroCup'tan açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri dikkate alınarak alındı" ifadeleri kullanıldı.

Bu kararın ardından Beşiktaş Futbol Takımı'nın 28 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da oynayacağı Maccabi Tel Aviv maçı akıllara geldi. İstanbul'da oynanması beklenen o maç için henüz resmi bir karar verilmedi.

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