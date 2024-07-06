Milli Takımımız'ın ilk 11'i belli oldu

Türkiye'nin Hollanda ile oynayacağı maça çıkacağı 11 belli oldu. Maçla ilgili tüm detaylar ve ilk 11'imiz şöyle:

STAT: Berlin Olimpiyat Stadı

HAKEM: Clement Turpin

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Kaan, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Ake, De Vrij, Reijnderds, Schouten, Xavi Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay

Bu turu geçen ekip 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.

FRANSIZ HAKEM YÖNETİYOR

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalıyor.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer.

Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstliyor.

MİLLİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, maçta forma giyemiyor.

Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.

MERİH DEMİRAL'A SKANDAL CEZA!

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Cezanın 3 maçtan az olması nedeniyle CAS yolu da kapandı.

A MİLLİ TAKIM 631. MAÇINA ÇIKIYOR

Türkiye, 101 yıllık tarihinde 345'i resmi, 285'i özel toplam 630 maç oynayıp, biri hükmen 245 galibiyet, 148 beraberlik ve 237 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 88'i ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 860 gol attı, kalesinde 903 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 630 karşılaşmanın 546'sını Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HOLLANDA İLE 15. RANDEVU

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de oynanan ve Türkiye'nin Metin Oktay'ın golleriyle 2-1 kazandığı özel maçla başlayan rekabette geride kalan 14 karşılaşmadan 4'ünü Türkiye, 6'sını Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 14 golüne, Hollanda 21 golle cevap verdi.