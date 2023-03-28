Jorge Jesus'tan sözleşme açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Brezilya milli takımını çalıştırıp çalıştırmayacağıyla ilgili söylentilere cevap verdi.

Jesus, "Dünyada Brezilya Milli takımında çalışmak istemeyen hiçbir teknik direktör yoktur. Ancak benimle kimse görüşmedi" ifadelerini kullandı.

68 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe'deki geleceğiyle de ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekiple olan sözleşmesinin Mayıs ayında bittiğini belirten Jorge Jesus, "Türkiye'de kalıp kalmayacağımı kontratım sona erdikten sonra göreceğiz" dedi.

Jorge Jesus yönetiminde ligde 24 maça çıkan Fenerbahçe, 54 puan topladı. Sarı lacivertliler, bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.